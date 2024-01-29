Больная раком мать троих детей не получала препараты в ВКО

В Восточно-Казахстанской области онкобольной матери троих детей помогли получить необходимые обезболивающие препараты, передает NUR.KZ со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

Как сообщается в официальном Telegram-канале уполномоченного по правам человека в РК, представитель уполномоченного по правам человека по Восточно-Казахстанской области и детский омбудсмен приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии "Быт".

Целью мероприятия является профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, проверка подучетных лиц.

"В ходе посещения семьи из числа бывших осужденных лиц установлено, что мама троих детей имеет онкологическое заболевание, в связи с чем ей необходимы обезболивающие препараты, которые она не получает уже определенное время", - указывается в сообщении.

Представитель уполномоченного по правам человека по ВКО совместно с управлением здравоохранения региона в оперативном порядке решили данный вопрос.

"На сегодняшний день оказана помощь по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами как в ампулах, так и в таблетках, а также определена тактика лечения под наблюдением главного врача поликлиники, к которой прикреплена женщина", - отметили в сообщении.

Ежегодно в Казахстане около 39 тыс. человек заболевают раком. Врач-онколог Бакытжан Онгарбаев рассказал о признаках развития в организме онкологического заболевания, которые многие люди просто игнорируют.

По его словам, человеку нужно обследоваться у специалиста, если есть следующие симптомы: постоянные боли в животе; постоянные запоры, поносы, диарея, кровь и/или слизь в стуле; ощущение неполного опорожнения кишечника, позывы, боли при дефекации; кровотечения из прямой кишки, темные следы крови в кале; деформация стула (извитой или "стул-карандаш"); дискомфорт или вздутие живота; необъяснимая усталость, потеря аппетита, потеря веса; боли в области таза; если возраст человека старше 50 лет.

Также Бакытжан Онгарбаев назвал ранние симптомы рака у детей, которые должен знать каждый родитель. Врач подчеркнул, что очень важно ранее обращение за медицинской помощью.