Почему дорогое красное вино вызывает головную боль, рассказали ученые

Ученые из США выяснили, почему употребление дорогого красного вина может вызвать головную боль даже у тех людей, которые регулярно пьют более дешевое вино и не страдают от подобных симптомов, передает BBC.

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Команда исследователей из Калифорнийского университета утверждает, что это происходит из-за соединений в красном винограде, которые могут повлиять на переваривание алкоголя в организме. Соединение представляет собой антиоксидант (флаванол), называемый кверцетин. По словам ученых, в сорте винограда Каберне-Совиньон, который используется для изготовления красного вина, содержится наибольшее количество кверцетина.

Красный виноград вырабатывает еще больше кверцетина, когда подвергается длительному воздействию солнечных лучей. А это означает, что дорогие сорта красных вин могут вызывать у некоторых людей сильную головную боль.

Этого, в свою очередь, не делают дешевые красные вина, виноград для которых не подвергался длительному воздействию солнечных лучей. Об этом заявил один из исследователей, профессор Эндрю Уотерхаус.

"Дешевые сорта винограда выращиваются на лозах с очень большими кронами и множеством листьев, поэтому они не получают столько солнца. В то время как высококачественный виноград выращивается из более мелких культур с меньшим количеством листьев", — сказал он.

При этом представители других экспертных групп настроены скептически по отношению к данному исследованию и считают, что оно не раскрывает истинной связи между алкоголем и головной болью.