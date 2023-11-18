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Какие инфекции могут влиять на развитие деменции, рассказали врачи

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Седая женщина в полосатой рубашке держится за голову
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Freepik

Врачи заявили, что некоторые распространенные инфекции мочевыводящих путей могут быть связаны с риском развития деменции и снижения когнитивных функций. Однако эти риски можно значительно снизить, передает The Washington Post.

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Инфекции мочевыводящих путей неприятны, но в значительной степени поддаются лечению. Однако если их не лечить, ИМП могут иметь серьезные и потенциально долгосрочные последствия, которые способны воздействовать даже на мозг. ИМП и другие типы инфекций тесно связаны с делирием, кратковременным состоянием спутанности сознания.

Примерно у 30% пожилых людей с ИМП развивается делирий. При этом врачи отмечают, что благодаря повышению осведомленности, профилактике и доступным методам лечения, люди могут значительно снизить риски наступления осложнений.

"Я не уверен, что пациенты знают о связи ИМП с риском деменции и снижением когнитивных функций. Если у людей возникают эпизоды спутанности сознания, то это повод обратиться к врачу и узнать, какая именно инфекция могла вызвать такое состояние", — сказал Шури Лахири, доцент кафедры неврологии, биомедицинских наук и нейрохирургии в Медицинском центре Сидарс-Синай.

Считается, что триггерами делирия являются инфекции, а также некоторые медицинские процедуры и лекарства. Делирий обычно считают временным когнитивным состоянием, однако точные причины его развития наука пока так и не объяснила.

Врачи отмечают, что будет ошибкой считать такое состояние нормой для пожилого человека. Оно всегда должно стать поводом для обращения за медицинской помощью.

Шури Лихири говорит, что в долгосрочной перспективе делирий может быть напрямую связан с риском ранней смертности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2046244-kakie-infektsii-mogut-vliyat-na-razvitie-dementsii-rasskazali-vrachi/

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