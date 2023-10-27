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Насколько китайская гимнастика тай-чи полезна для пожилых людей, рассказали эксперты

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Люди занимаются тай-чи в парке
Тренировка тай-чи. Иллюстративное фото: Fadel Dawod/Anadolu Agency via Getty Images

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тонг заявили, что занятия традиционной китайской гимнастикой тай-чи могут замедлить развитие симптомов болезни Паркинсона у пожилых людей, передает BBC.

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Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание головного мозга, которое приводит к тремору и замедлению движений. В настоящее время лечения, которое позволяло бы полностью избавиться от этого заболевания, нет. Однако эксперты говорят, что все предыдущие исследования подтверждают пользу физических упражнений для людей с болезнью Паркинсона.

Об этом также сообщает новое исследование ученых из медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг, которые в течение пяти лет наблюдали за состоянием здоровья сотен пациентов с болезнью Паркинсона. Одна группа испытуемых, состоящая из 147 человек, регулярно практиковала тай-чи, а другая группа из 187 человек этого не делала.

Традиционная китайская гимнастика сочетает в себе медленные, плавные движения, глубокое дыхание и расслабление. Благотворительная организация Parkinson's UK описывает тай-чи как физическую активность низкой интенсивности, которая поднимает настроение и улучшает качество жизни.

По словам исследователей, у людей, которые практиковали тай-чи два раза в неделю, было меньше осложнений, связанных с симптомами болезни Паркинсона, чем у тех, кто этого не делал. Представители группы, которые занимались тай-чи, реже сталкивались с головной болью и почти не жаловались на боли в спине. Кроме того, у них улучшилась способность держать равновесие, а также обострилась память и концентрация.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2042590-naskolko-kitayskaya-gimnastika-tay-chi-polezna-dlya-pozhilyh-lyudey-rasskazali-eksperty/

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