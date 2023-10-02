Более сотни жителей ЗКО заразились опасными червями, которые передаются через рыбу

В Западно-Казахстанской области у 113 человек выявили описторхоз – заболевание, вызываемое паразитическими червями, которое передается через рыбу, сообщает портал "Мой город".

Как сообщили представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с начала года в регионе зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом. Отмечается, что количество подобных случаев выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Описторхоз – это червеобразное заболевание, передающееся через рыбу. Диагноз подтверждается при обнаружении яиц гельминтов в кале или желчи. Возможная причина роста заболеваемости – закуп рыбы в неустановленных местах торговли, при несоблюдении правил личной гигиены и термической обработки продукции", – отметили в ведомстве.

По данным специалистов, основными симптомами описторхоза являются:

сыпь на лице и теле;

повышение температуры тела до 37-38 градусов, которое длится до четырех недель;

головные боли, длящиеся до двух недель;

нарушение сна, слабость, потливость и потеря аппетита;

боли в правом боку или лопатке, в мышцах;

аллергические реакции.

"Если болезнь не лечить до конца, это может привести к абсцессу печени, воспалению желчи и сердечным заболеваниям", – подчеркнули в департаменте СЭК.

Также казахстанцев предупредили, что основным источником этой болезни является рыба семейства карповых, обитающая в реках. Потому санврачи порекомендовали:

не есть сырую, недостаточно соленую, плохо высушенную рыбу семейства карповых;

строго соблюдать правила личной гигиены во время или после разделки сырой рыбы;

засаливать рыбу в сильном маринаде в течение 2-3 недель;

обжаривать рыбу не менее 20 минут.

Напомним, в середине сентября стало известно, что в Карагандинской области произошла вспышка бруцеллеза.

Люди жаловались на высокую температуру, слабость, бессонницу и боли в пояснице. Медики призывают покупать сельхозпродукцию в магазинах и на рынках, где есть ветконтроль. А продукты – обязательно подвергать термической обработке.

Кроме того, в селе Жетыжар Бескарагайского района области Абай объявили режим ЧС из-за сибирской язвы.

При этом в конце августа в одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Они были госпитализированы, а сам поселок закрыли на карантин.