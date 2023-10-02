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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Более сотни жителей ЗКО заразились опасными червями, которые передаются через рыбу

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Врачи и пациенты в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Daniel Leal / AFP / Getty Images

В Западно-Казахстанской области у 113 человек выявили описторхоз – заболевание, вызываемое паразитическими червями, которое передается через рыбу, сообщает портал "Мой город".

Как сообщили представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с начала года в регионе зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом. Отмечается, что количество подобных случаев выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Описторхоз – это червеобразное заболевание, передающееся через рыбу. Диагноз подтверждается при обнаружении яиц гельминтов в кале или желчи. Возможная причина роста заболеваемости – закуп рыбы в неустановленных местах торговли, при несоблюдении правил личной гигиены и термической обработки продукции", – отметили в ведомстве.

По данным специалистов, основными симптомами описторхоза являются:

  • сыпь на лице и теле;
  • повышение температуры тела до 37-38 градусов, которое длится до четырех недель;
  • головные боли, длящиеся до двух недель;
  • нарушение сна, слабость, потливость и потеря аппетита;
  • боли в правом боку или лопатке, в мышцах;
  • аллергические реакции.

"Если болезнь не лечить до конца, это может привести к абсцессу печени, воспалению желчи и сердечным заболеваниям", – подчеркнули в департаменте СЭК.

Также казахстанцев предупредили, что основным источником этой болезни является рыба семейства карповых, обитающая в реках. Потому санврачи порекомендовали:

  • не есть сырую, недостаточно соленую, плохо высушенную рыбу семейства карповых;
  • строго соблюдать правила личной гигиены во время или после разделки сырой рыбы;
  • засаливать рыбу в сильном маринаде в течение 2-3 недель;
  • обжаривать рыбу не менее 20 минут.

Напомним, в середине сентября стало известно, что в Карагандинской области произошла вспышка бруцеллеза.

Люди жаловались на высокую температуру, слабость, бессонницу и боли в пояснице. Медики призывают покупать сельхозпродукцию в магазинах и на рынках, где есть ветконтроль. А продукты – обязательно подвергать термической обработке.

Кроме того, в селе Жетыжар Бескарагайского района области Абай объявили режим ЧС из-за сибирской язвы.

При этом в конце августа в одном из сел Акмолинской области 12 человек заразились сибирской язвой. Они были госпитализированы, а сам поселок закрыли на карантин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2039029-bolee-sotni-zhiteley-zko-zarazilis-opasnymi-chervyami-kotorye-peredayutsya-cherez-rybu/

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