Женщина потеряла сознание после приема неизвестного лекарства в СКО

Жительница Петропавловска приняла неизвестный обезболивающий препарат, после чего потеряла сознание. Приехавшие медики не смогли определить артериальное давление, передает Петропавловск.news.

Инцидент произошел 18 сентября, вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:53.

По данным пресс-службы областной станции скорой помощи, дочь 55-летней женщины, потерявшей сознание, объяснила, что больная за 10 минут до приезда медиков приняла неизвестный китайский препарат для обезболивания.

Отмечается, что к прибытию врачей женщина уже находилась без сознания, в сопоре. Кожные покровы были бледными и влажными. Тоны сердца глухие, 115 ударов в минуту. Артериальное давление медики определить не смогли.

По данным Большого энциклопедического словаря, сопор (от лат. sopor – оцепенение, вялость) – это глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности. Дальнейшее угнетение сознания приводит к коме.

Врачи скорой помощи сразу же оказали помощь, состояние женщины стабилизировалось, она пришла в сознание. При госпитализации в городскую больницу женщине поддерживали артериальное давление 90/60 с помощью вазопрессорной системы.

"Своевременный вызов скорой помощи и регулярное повышение навыков и знаний дают положительные результаты при оказании экстренной помощи пациентам. Также стоит добавить, что очень большой риск возникает от самостоятельного назначения и приема неизвестных препаратов", – добавили представители областной станции скорой помощи.