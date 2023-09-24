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Женщина потеряла сознание после приема неизвестного лекарства в СКО

Опубликовано:

Машина скорой помощи едет по дороге
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Петропавловска приняла неизвестный обезболивающий препарат, после чего потеряла сознание. Приехавшие медики не смогли определить артериальное давление, передает Петропавловск.news.

Инцидент произошел 18 сентября, вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:53.

По данным пресс-службы областной станции скорой помощи, дочь 55-летней женщины, потерявшей сознание, объяснила, что больная за 10 минут до приезда медиков приняла неизвестный китайский препарат для обезболивания.

Отмечается, что к прибытию врачей женщина уже находилась без сознания, в сопоре. Кожные покровы были бледными и влажными. Тоны сердца глухие, 115 ударов в минуту. Артериальное давление медики определить не смогли.

По данным Большого энциклопедического словаря, сопор (от лат. sopor – оцепенение, вялость) – это глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности. Дальнейшее угнетение сознания приводит к коме.

Врачи скорой помощи сразу же оказали помощь, состояние женщины стабилизировалось, она пришла в сознание. При госпитализации в городскую больницу женщине поддерживали артериальное давление 90/60 с помощью вазопрессорной системы.

"Своевременный вызов скорой помощи и регулярное повышение навыков и знаний дают положительные результаты при оказании экстренной помощи пациентам. Также стоит добавить, что очень большой риск возникает от самостоятельного назначения и приема неизвестных препаратов", – добавили представители областной станции скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2037869-zhenschina-poteryala-soznanie-posle-priema-neizvestnogo-lekarstva-v-sko/

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