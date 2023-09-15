"Без операции может погибнуть": 7-месячная девочка из Каскелена страдает циррозом печени

7-месячная Ерсайын Аиша родилась в городе Каскелен Алматинской области в многодетной семье. Буквально с рождения она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, передает корреспондент NUR.KZ.

"Аиша — шестой ребенок, помимо нее в семье растут еще пятеро детей. Мы всегда мечтали о большой семье, но радость от рождения малышки омрачена ее здоровьем: у нее был повышен билирубин и понижен уровень гемоглобина", - говорит мама ребенка Кундыз Жауынбаева.

Через две недели после рождения у девочки стали появляться яркие красные пятна на ушках. Несмотря на назначенное лечение, желтушность кожи продолжала нарастать.

Сосудистый хирург поставил диагноз: "инфантильные гемангиомы шейно-околоушной области слева, левой ушной раковины и околоушной области справа, находящиеся в стадии пролефирации".

"Мы долгое время проходили обследования в ведущих клиниках Казахстана, но ни один врач не смог подобрать лечение. Заключение врачей: для успешного лечения опухоли на лице и шее дочери необходимо сперва справиться с основным заболеванием - циррозом печени, который был обнаружен в ходе полного обследования", - рассказала Кундыз.

Сейчас из-за ослабленного состояния организма ребенка гемангиома активно развивается: ее границы расширяются, оказывается давление на сосуды, что приводит к проблемам с дыхательными путями. Опухоль начала кровоточить и трескаться, что вызывает большие страдания малышки.

"Спасение для дочери - пересадка печени. Но в нашей стране такие операции на младенцах не проводятся из-за отсутствия необходимого опыта. Поэтому мы обратились в турецкую клинику Medical park", - говорит мама девочки.

Врачи готовы провести операцию по пересадке печени с использованием органа от родственного донора - одного из родителей после - соответствующего обследования. Однако стоимость операции составляет 26 500 000 тенге.

Осталась всего неделя до операции, девочка еще транспортабельна. Остаток к сбору составляет 22 миллиона тенге.

"Без экстренной операции наш ребенок может погибнуть. Я - домохозяйка, муж остался без работы. Собрать такую сумму для нас невозможно, особенно, за короткий срок. Пожалуйста, помогите спасти жизнь ребенка", - заключила Кундыз.

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Ринат Ибрагимов, папа Аиши