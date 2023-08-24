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Изменить способ диагностики самого распространенного вида рака среди мужчин призвали британские врачи

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Аппарат МРТ
МРТ. Иллюстративное фото: pexels.com

Магнитно-резонансная томография может быть признана наиболее точным способом диагностики самого распространенного вида рака у мужчин. К такому выводу пришли британские врачи, передает Financial Times.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что 10-минутное исследование с помощью МРТ является гораздо более точным способом диагностики рака простаты, чем анализ крови, широко используемый в настоящее время. По их данным, именно МРТ необходимо использовать во время скрининга пациентов, который проводят для выявления риска развития онкологических заболеваний.

Авторы исследования провели МРТ, а также тест на простатический специфический антиген для 303 мужчин в возрасте от 50 до 75 лет. Сканирование выявило признаки рака простаты у 48 мужчин, хотя у 32 из них уровень ПСА в крови был ниже критического уровня в 3 нанограмма на миллилитр. Клиническая оценка показала, что у 29 мужчин были опухоли, требующие лечения, а у 15 было серьезное онкологическое заболевание, хотя показатель ПСА у всех был ниже 3 нг/мл.

"Мысль о том, что более половины мужчин с клинически диагностированным раком простаты, имели ПСА менее 3 нг/мл, а значит, считали, что онкологическое заболевание им не грозит, должна отрезвить всех врачей. Необходимо рассмотреть возможность введения нового подхода к скринингу рака простаты", — сказала Кэролайн Мур, профессор хирургии UCL и главный автор исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2033615-izmenit-sposob-diagnostiki-samogo-rasprostranennogo-vida-raka-sredi-muzhchin-prizvali-britanskie-vrachi/

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