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В каком возрасте девушки больше подвержены дефициту железа, рассказали врачи

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Девушка в профиль с закрытыми глазами
Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские исследователи заявили, что молодые девушки больше других категорий граждан страдают от дефицита железа в организме. По их данным, более трети девочек и девушек (39%) в возрасте от 12 до 21 года, проживающих в США, имеют дефицит железа, передает The Washington Post.

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Авторы исследования, опубликованного в Журнале Американской медицинской ассоциации, основывают свои выводы на анализе данных 3490 молодых женщин, принимавших участие в Национальном обследовании состояния здоровья и питания, которое считается репрезентативным на национальном уровне.

Железо является важным минералом, который организм использует для производства гемоглобина (белка в красных кровяных тельцах), переносящего кислород от легких к остальным частям тела. Железо также необходимо для производства белка миоглобина, который помогает мышцам накапливать кислород, необходимый для энергии.

Количество железа, необходимое человеку, как правило, зависит от возраста и пола, но рекомендуемые количества для женщин обычно выше, чем для мужчин. Дефицит железа не сопровождается какими-либо симптомами. Однако если не восполнять этот дефицит, то это состояние может прогрессировать до так называемой железодефицитной анемии.

Симптомы такой анемии могут включать в себя усталость, слабость, чувствительность к холоду, головокружение, проблемы с концентрацией внимания и памятью. При этом исследователи обнаружили, что у большинства участников их исследования (84%) железодефицитная анемия не прогрессировала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2027486-v-kakom-vozraste-devushki-bolshe-podverzheny-defitsitu-zheleza-rasskazali-vrachi/

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