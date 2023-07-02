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Финальные испытания первой за 100 лет вакцины от туберкулеза начали в США

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Мужчина протянул руку
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Новая противотуберкулезная вакцина находится на финальной стадии испытаний в США. Если результаты этих испытаний будут успешными, то данная вакцина станет первой новой вакциной от туберкулеза за последнее столетие. В 2021 году туберкулез унес жизни 1,6 млн человек по всему миру, передает The Washington Post.

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Фонд Билла и Мелинды Гейтса в сотрудничестве с компанией Wellcome вложат около 550 млн долларов в третью фазу испытаний противотуберкулезной вакцины, которая изначально была разработана фармацевтической компанией GSK.

Разработка вакцины была приостановлена в 2019 году из-за нехватки финансирования для продолжения испытаний. Если следующая фаза испытаний пройдет успешно и регулирующие органы одобрят этот препарат, то он станет первой новой вакциной от туберкулеза за последнее столетие.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году более 10 млн человек заразились туберкулезом, причем большинство случаев были зарегистрированы в странах с низким и средним уровнем дохода.

Туберкулез является одним из наиболее смертоносных инфекционных заболеваний после COVID-19. Обычно туберкулез лечат с помощью медикаментозной терапии, и вакцина против этого заболевания применяется преимущественно для младенцев и маленьких детей, составляющих десятую часть инфицированного населения в большинстве стран.

Предыдущие испытания показали, что использование новой вакцины может предотвратить развитие заболевания у 54% взрослого населения. Контрольный показатель ВОЗ для противотуберкулезных вакцин составляет 50% эффективности у взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2027113-finalnye-ispytaniya-pervoy-za-100-let-vaktsiny-ot-tuberkuleza-nachali-v-ssha/

Автор: Дилара Аронова
Финальные испытания первой за 100 лет вакцины от туберкулеза начали в США

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