От какого вида рака чаще всего умирают алматинцы

Врачи. Иллюстративное фото: pixabay.com

От какого вида онкологии чаще всего умирают жители Алматы, рассказали в Управлении общественного здоровья города, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил врач Алматинского онкологического центра Рустем Ирсалиев, по уровню смертности от онкологических заболеваний, согласно статистике АОЦ, первое место занимает смертность от колоректального рака, на втором месте – рак легких, на третьем – рак желудка, на четвертом – рак молочной железы.

Повышенная смертность от этих заболеваний, по мнению доктора, связана с тем, что заболевания могут развиваться годами и не давать о себе знать. Коварность этих заболеваний заключается в бессимптомности. Часто их диагностируют очень поздно.

Например, начальные проявления колоректального рака дают о себе знать чаще всего болью в животе, появлением крови в кале, отмечается чередование диареи и запоров.

"На поздних стадиях появляются анемия, потеря массы тела. Онконастороженность у наших пациентов немного притуплена, из-за чего болезнь часто выявляется на третьей и четвертой стадиях, когда уже проявляются первые симптомы.

Злокачественную опухоль легкого также трудно вылечить, потому что сложно выявить на ранней стадии. Заболевание длительное время протекает бессимптомно. Кроме, того, рак легкого склонен к агрессивному течению, рано метастазирует и дает рецидивы", - рассказывает Рустем Ирсалиев.

Важно напомнить, что основной причиной рака легкого является курение, в том числе пассивное - почти в 90% случаев.

Рак желудка тоже не возникает одномоментно, отметил врач. Ему предшествуют предраковые изменения, которые могут развиваться годами и не давать о себе знать.

По словам Рустема Ирсалиева, рак молочной железы на сегодня заметно помолодел и является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин в возрасте 15-40 лет. Рак молочной железы, выявленный в молодом возрасте, имеет более агрессивное течение и худший прогноз.

Доктор напоминает, что выявление и лечение болезни на ранней стадии может привести к полному излечению в 97-99% случаев. На третьей стадии результат будет значительно хуже: в зависимости от вида опухоли и ее гистологического строения шанс на полное излечение - около 60-70%, также высока частота рецидивов заболевания.

На четвертой стадии прогнозы неутешительны. Поэтому онколог в очередной раз напомнил, что важно вовремя диагностировать заболевание. А для этого необходимо регулярно проходить обследование и своевременно проходить скрининги на выявление онкологических заболеваний.

Скрининги проводятся в рамках пакета ОСМС в поликлинике по месту жительства и не занимают много времени, но позволяют спасти жизнь от злокачественной опухоли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2021089-ot-kakogo-vida-raka-chasche-vsego-umirayut-almatintsy/