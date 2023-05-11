Врачи: Женщины должны проверяться на рак молочной железы не в 50, а в 40 лет

Маммография. Фото: Eduardo Briones/Europa Press via Getty Images

Врачи заявили, что женщины должны проходить скрининг на выявление рака молочной железы уже в 40 лет. В проекте рекомендаций Целевой группы профилактических служб США говорится, что женщины в возрасте от 40 до 74 лет должны проходить скрининговую маммографию каждые два года, передает The Washington Post.

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Согласно новым рекомендациям влиятельной национальной группы по вопросам здравоохранения США, женщины должны начать заниматься профилактикой рака молочной железы не в 50 лет, как это происходит сейчас, а уже в 40 лет. По данным врачей, если женщины будут приходить на скрининг на 10 лет раньше, то это позволит спасать несколько тысяч жизней в год.

В проекте рекомендаций, опубликованном во вторник Целевой группой профилактических служб США, говорится, что женщины в возрасте от 40 до 74 лет должны проходить скрининговую маммографию каждые два года. В настоящее время обязательный скрининг назначается женщинам, достигшим 50-летнего возраста. Женщины в возрасте 40 лет и младше проходят маммографию исключительно в случае индивидуальной рекомендации от своего лечащего врача.

При этом новые данные показывают, что рак молочной железы настигает все больше женщин 40-летнего возраста. Число диагностированных случаев в этой возрастной категории растет на 2% каждый год. Джон Вонг, профессор Медицинской школы Университета Тафтса, который входит в целевую группу, заявил, что ранний скрининг позволит врачам выявлять заболевание на ранней стадии и спасти множество жизней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2019929-vrachi-zhenschiny-dolzhny-proveryatsya-na-rak-molochnoy-zhelezy-ne-v-50-a-v-40-let/