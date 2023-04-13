Двухкилограммовую опухоль удалили алматинцу

Операция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пациенту из Алматы врачи удалили огромную опухоль - она располагалась в брюшной полости и достигла веса более 2 кг, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

Как сообщили в УОЗ, 52-летний пациент обратился в Городскую больницу скорой неотложной помощи с жалобами на боль и тяжесть в брюшной полости.

По словам пациента, год назад он заметил, что живот стал увеличиваться, но никакого дискомфорта и боли мужчина не чувствовал до последнего времени. Как только появились боль и дискомфорт, алматинец обратился за помощью к врачам.

При проведении компьютерной томографии было обнаружено объемное образование. После тщательных анализов и обследований консилиум решил делать операцию по удалению образования. Пациенту поставили диагноз "образование забрюшинного пространства с переходом в пахово-бедренную область слева".

Операция длилась 2,5 часа, но прошла успешно. Сложность, по словам врачей, заключалась в расположении образования.

"Оно сдвинуло все органы брюшной полости в одну сторону, разместившись на всей левой половине. Границы образования находились очень близко к аорте, образование практически "лежало" на аорте, прилегая к левой почке и мочеточнику, а внизу образование "ушло" через паховую область, проходя совсем рядом с бедренной артерией в верхнюю треть бедра.

Сложность доступа заключалась в том, что нужно было сделать дополнительный разрез в паховой области. Чтобы извлечь образование, пришлось в три руки очень осторожно отделять образование от органов, к которым оно буквально приросло. Образование удалось извлечь, не нарушив целостности, что очень важно", - объяснил заведующий операционным блоком ГБСНП Нуркен Желдибаев.

На момент операции размер образования был 25-30 см, а вес составил 2,2 кг. Через 7 дней после операции пациента в удовлетворительным состоянии выписали домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2016595-dvuhkilogrammovuyu-opuhol-udalili-almatintsu/