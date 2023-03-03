Врачи: Молодые люди стали чаще заболевать колоректальным раком

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Колоректальный рак (рак толстой кишки) с каждым годом диагностируется у все большего количества молодых людей. И врачи не могут найти объяснения этой тенденции, передает The Wall Street Journal.

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Смерть 43-летнего актера Чедвика Боузмана, исполнителя главной роли в фильме "Черная пантера", в 2020 году привлекла внимание врачей к проблеме распространенности колоректального рака. Последнее исследование показало, что данное заболевание чаще диагностируется именно в молодом возрасте. При этом рак обнаруживают уже на поздней стадии развития заболевания. И врачи не могут найти объяснения для этого.

Американское онкологическое общество (ACS) заявило, что около 20% диагностированных случаев колоректального рака было обнаружено у пациентов моложе 55 лет в 2019 году по сравнению с 11% в 1995 году. Около 60% новых случаев колоректального рака в 2019 году были диагностированы на поздних стадиях.

По словам авторов отчета, число случаев и уровень смертности от колоректального рака в целом снижаются благодаря практике регулярных скринингов, более эффективному лечению и снижению факторов риска (в частности, отказу от курения). Однако тенденция диагностирования заболевания у молодых людей тревожит врачей-онкологов.

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных видов рака в США и вторым по смертности после рака легких. По оценкам ACS, в 2023 году ожидается около 153 тысяч новых случаев, в том числе около 19 500 случаев у людей моложе 50 лет. Исследователи не уверены, почему показатели среди молодых людей растут.

По словам онкологов, факторы риска в виде нездорового питания, употребления алкоголя и отсутствия физической активности могут способствовать распространенности заболевания, но не полностью объясняют эту тенденцию. Отдельные ученые считают, что способствовать этому могут изменения в окружающей среде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2011465-vrachi-molodye-lyudi-stali-chasche-zabolevat-kolorektalnym-rakom/