ВОЗ: Самая распространенная болезнь в мире — это кариес

Стоматолог. Иллюстративное фото: pexels.com

Почти половина населения мира имеет невылеченные зубы и другие заболевания полости рта. По данным ВОЗ, от кариеса страдают не менее 2 млрд человек, тяжелое заболевание десен есть у миллиарда человек. Эксперты ВОЗ назвали эту статистику тревожной, передает The Washington Post.

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Согласно новому отчету Всемирной организации здравоохранения о здоровье полости рта, невылеченный кариес является самой распространенной проблемой в мире. Эта болезнь до конца не пролечена у 2 млрд человек. Еще миллиард человек имеет проблемы с деснами.

Называя глобальную ситуацию "тревожной", официальные лица ВОЗ говорят, что почти половина населения мира имеет заболевания полости рта. Эти заболевания более распространены, чем психические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные заболевания и рак вместе взятые.

ВОЗ утверждает, что услуги стоматолога должны покрываться медицинским страхованием и предоставляться либо на бесплатной основе, либо за стоимость, которую люди могут заплатить без ущерба для кошелька. По данным организации, большинство жителей мира имеют проблемы с полостью рта из-за того, что услуги стоматолога стоят слишком дорого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1999553-voz-samaya-rasprostranennaya-bolezn-v-mire-eto-karies/