Ученые: Употребление клетчатки в пищу может влиять на результативность иммунотерапии

Овощи. Иллюстративное фото: pexels.com

Употребление продуктов, содержащих клетчатку, может положительно повлиять на иммунотерапию, применяемую во время лечения рака. Исследователи считают, что главной причиной, по которой некоторые лекарства не работают, является состояние микробиома кишечника, передает The Washington Post.

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Микробиом кишечника человека состоит из триллионов бактерий и других микробов и вероятно может влиять на успешность новаторского метода лечения рака, называемого иммунотерапией. Ученые обнаружили, что пациенты, в организме которых присутствуют определенные кишечные бактерии, лучше реагируют на иммунотерапию, чем пациенты, у которых нет этих бактерий.

Клинические испытания, проверяющие эту теорию, в настоящее время проводятся в Онкологическом центре им. М.Д. Андерсона Техасского университета в Хьюстоне, крупнейшем онкологическом центре США. Участниками испытания являются такие люди как Гектор Фактон, педиатр из Сан-Анджело, который проходит лечение иммунотерапией меланомы 4-й стадии. Доктор Фактон заявил, что основу его рациона составляют овощи и другие продукты, содержащие клетчатку.

Ученые предупреждают, что стратегия применения диеты с упором на клетчатку (или любой другой диеты) для усиления иммунотерапии остается недоказанной теорией. Но исследование, которое они проводят, проливает свет на то, как микробиом кишечника влияет на нашу способность бороться с болезнями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1996396-uchenye-upotreblenie-kletchatki-v-pischu-mozhet-vliyat-na-rezultativnost-immunoterapii/