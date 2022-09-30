Казахстанские онкохирурги впервые провели реконструкцию кости таза с помощью 3D-технологии

Онкохирурги на операции. Фото: пресс-служба КазНИИОиР

Впервые в Казахстане онкохирургами проведена операция по реконструкции кости таза с помощью 3D-технологии на базе Центра опухолей костей, мягких тканей и меланом Казахского НИИ онкологии и радиологии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КазНИИОиР.

Операция была проведена 23-летнему пациенту с диагнозом "ходросаркома".

"Пациент был проконсультирован в КазНИИОиР междисциплинарной бригадой врачей, с такой патологией в нашем Центре опухолей костей, мягких тканей и меланом сталкивались и ранее. Раньше в таких случаях хирургам приходилось удалять пораженный участок костей таза. Это нарушает целостность тазового кольца, что приводит к нарушению походки, искривлению позвоночника. Учитывая молодой возраст пациента, хирурги Центра поставили перед собой цель не только удалить опухоль, но и сохранить качество жизни больного", – рассказал онкохирург, руководитель Центра опухолей костей, мягких тканей и меланом КазНИИОиР Гани Серикбаев.

Для реализации данного проекта был заключен долгосрочный меморандум с китайской компанией Koln 3D Technology при участии Университета Гонконга. В Гонконг были отправлены данные компьютерной томограммы пациента, путем 3D-принтирования из кобальт-хромового сплава был изготовлен специальный протез.

В сентябре этого года в КазНИИОиР пациенту было удалено крыло подвздошной кости, а также мягкие ткани, пораженные опухолью. Далее онкохирурги для восстановления тазового кольца провели реконструкцию костей таза индивидуальным эндопротезом, созданным по 3D-технологии.

Сообщается, что послеоперационный период проходит без осложнений, пациент начал проявлять активность на пятые сутки после операции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1990462-kazahstanskie-onkohirurgi-vpervye-proveli-rekonstruktsiyu-kosti-taza-s-pomoschyu-3d-tehnologii/