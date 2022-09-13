Британские ученые обнаружили связь между автомобильными выхлопами и раком легких

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Ученые обнаружили связь между автомобильными выхлопами и раком легких. Это исследование может пролить свет на то, почему столько некурящих людей заболевает раком легких, передает The Guardian.

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Исследователи выяснили, как загрязнение воздуха вызывает рак легких. Полученные данные показывают, как мелкие частицы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, "пробуждают" спящие мутации в клетках легких и переводят их в раковое состояние. Эта работа также помогает объяснить, почему так много некурящих заболевают раком легких.

"Риск рака легких из-за загрязнения воздуха ниже, чем из-за курения, но мы не можем контролировать то, чем мы все дышим", — сказал профессор Чарльз Суонтон из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Курение остается основной причиной рака легких, но загрязнение атмосферного воздуха вызывает примерно один из 10 случаев в Великобритании. Шесть тысяч человек, которые никогда не курили, умирают от рака легких каждый год. Во всем мире около 300 тысяч смертей от рака легких в 2019 году были связаны с воздействием мелких твердых частиц, известных как PM2,5, содержащихся в загрязненном воздухе.

В ходе лабораторных исследований команда профессора Суонтона выяснила, что клетки, несущие спящие мутации, могут стать раковыми при воздействии частиц PM2.5. Загрязняющее вещество эквивалентно искре, которая зажигает газовую плиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1987311-britanskie-uchenye-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-avtomobilnymi-vyhlopami-i-rakom-legkih/