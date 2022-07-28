Казахстанцев бесплатно проверят на опухоли головы и шеи 30 июля

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахском НИИ онкологии и радиологии (КазНИИОиР), а также в региональных онкоорганизациях Казахстана 30 июля пройдет День открытых дверей по профилактике и раннему выявлению опухолей головы и шеи. Бесплатные консультации и осмотры населения проведут ЛОР-онкологи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КазНИИ онкологии и радиологии.

Опухоли головы и шеи – это группа опухолей более 30 локализаций органов головы и шеи, наиболее распространенными из которых являются опухоли рта, глотки, гортани. Реже встречаются опухоли носа, параназальных синусов, придаточных пазух, слюнных желез и среднего уха.

Факторы риска развития рака головы и шеи: употребление нюхательного, жевательного табака, злоупотребление алкоголем; инфицирование вирусом папилломы человека; длительное пребывание на солнце; вдыхание различных химических веществ (лакокрасочные материалы, асбест, древесная пыль); плохая гигиена полости рта и зубов, травмирование зубными протезами.

Ранними симптомами опухолей головы и шеи могут быть болезненность языка, незаживающие язвочки, красные или белые пятна во рту, боль и ощущение кома в горле, стойкая охриплость голоса, болезненное и/или затрудненное глотание, наличие опухолевидного образования на шее, односторонняя заложенность носа или кровянистый насморк.

В КазНИИ онкологии и радиологии отметили, что если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более трех недель, не стоит откладывать визит к врачу. Выявление опухоли на ранней стадии может спасти жизнь.

Адреса региональных онкодиспансеров, где пройдет День открытых дверей:

Город Нур-Султан

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Многопрофильный медицинский центр города Нур-Султана

Адрес: город Нур-Султан, улица Манаса, 17.

Город Алматы:

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

а) Приемно-консультативное отделение Казахского НИИ онкологии и радиологии (поликлиника).

Адрес: город Алматы, проспект Абая, 91, угол улицы Шарипова (вход со стороны Абая).

б) Городской Алматинский онкологический центр (АОЦ).

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Адрес: город Алматы, улица Папанина, 220 а.

Город Шымкент

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Городской онкологический центр.

Адрес: город Шымкент, улица Байтурсынова, 85.

Акмолинская область:

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Онкологическая поликлиника многопрофильной областной больницы.

Адрес: город Кокшетау, улица Акана Серэ, 16.

Алматинская область (АРМК)

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Алматинская региональная многопрофильная клиника.

Адрес: город Алматы, улица Р.Баглановой, 69а.

Жетысуская область (город Талдыкорган)

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Областная многопрофильная клиника.

Адрес: город Талдыкорган, улица Абая, 316.

ВКО (город Усть-Каменогорск)

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Областной многопрофильный Центр онкологии и хирургии.

Адрес: город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6.

Жамбылская область (город Тараз)

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Жамбылский областной онкологический центр.

Адрес: город Тараз, улица К. Азербаева, 156.

ЗКО (город Уральск)

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Поликлиническое отделение областного онкологического диспансера.

Адрес: город Уральск, улица Алматинская 58.

Карагандинская область

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Диспансерное отделение многопрофильной больницы № 3 города Караганды.

Адрес: город Караганда, улица Аманжолова, 189.

Костанайская область

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница.

Адрес: город Костанай, улица Кубеева, 2Б.

Кызылординская область

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Кызылординский областной онкологический центр.

Адрес: город Кызылорда, проспект Н.Назарбаева, 72.

Павлодарская область

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Павлодарский областной онкологический диспансер.

Адрес: город Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.

Туркестанская область

Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.

Поликлиника онкологического центра областной клинической больницы.

Адрес: город Шымкент, улица Д.Курманбекова, 2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1980677-kazahstantsev-besplatno-proveryat-na-opuholi-golovy-i-shei-30-iyulya/