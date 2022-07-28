Казахстанцев бесплатно проверят на опухоли головы и шеи 30 июля
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В Казахском НИИ онкологии и радиологии (КазНИИОиР), а также в региональных онкоорганизациях Казахстана 30 июля пройдет День открытых дверей по профилактике и раннему выявлению опухолей головы и шеи. Бесплатные консультации и осмотры населения проведут ЛОР-онкологи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КазНИИ онкологии и радиологии.
Опухоли головы и шеи – это группа опухолей более 30 локализаций органов головы и шеи, наиболее распространенными из которых являются опухоли рта, глотки, гортани. Реже встречаются опухоли носа, параназальных синусов, придаточных пазух, слюнных желез и среднего уха.
Факторы риска развития рака головы и шеи: употребление нюхательного, жевательного табака, злоупотребление алкоголем; инфицирование вирусом папилломы человека; длительное пребывание на солнце; вдыхание различных химических веществ (лакокрасочные материалы, асбест, древесная пыль); плохая гигиена полости рта и зубов, травмирование зубными протезами.
Ранними симптомами опухолей головы и шеи могут быть болезненность языка, незаживающие язвочки, красные или белые пятна во рту, боль и ощущение кома в горле, стойкая охриплость голоса, болезненное и/или затрудненное глотание, наличие опухолевидного образования на шее, односторонняя заложенность носа или кровянистый насморк.
В КазНИИ онкологии и радиологии отметили, что если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более трех недель, не стоит откладывать визит к врачу. Выявление опухоли на ранней стадии может спасти жизнь.
Адреса региональных онкодиспансеров, где пройдет День открытых дверей:
Город Нур-Султан
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Многопрофильный медицинский центр города Нур-Султана
Адрес: город Нур-Султан, улица Манаса, 17.
Город Алматы:
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
а) Приемно-консультативное отделение Казахского НИИ онкологии и радиологии (поликлиника).
Адрес: город Алматы, проспект Абая, 91, угол улицы Шарипова (вход со стороны Абая).
б) Городской Алматинский онкологический центр (АОЦ).
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Адрес: город Алматы, улица Папанина, 220 а.
Город Шымкент
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Городской онкологический центр.
Адрес: город Шымкент, улица Байтурсынова, 85.
Акмолинская область:
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Онкологическая поликлиника многопрофильной областной больницы.
Адрес: город Кокшетау, улица Акана Серэ, 16.
Алматинская область (АРМК)
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Алматинская региональная многопрофильная клиника.
Адрес: город Алматы, улица Р.Баглановой, 69а.
Жетысуская область (город Талдыкорган)
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Областная многопрофильная клиника.
Адрес: город Талдыкорган, улица Абая, 316.
ВКО (город Усть-Каменогорск)
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Областной многопрофильный Центр онкологии и хирургии.
Адрес: город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6.
Жамбылская область (город Тараз)
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Жамбылский областной онкологический центр.
Адрес: город Тараз, улица К. Азербаева, 156.
ЗКО (город Уральск)
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Поликлиническое отделение областного онкологического диспансера.
Адрес: город Уральск, улица Алматинская 58.
Карагандинская область
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Диспансерное отделение многопрофильной больницы № 3 города Караганды.
Адрес: город Караганда, улица Аманжолова, 189.
Костанайская область
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница.
Адрес: город Костанай, улица Кубеева, 2Б.
Кызылординская область
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Кызылординский областной онкологический центр.
Адрес: город Кызылорда, проспект Н.Назарбаева, 72.
Павлодарская область
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Павлодарский областной онкологический диспансер.
Адрес: город Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.
Туркестанская область
Дата и время: 30 июля с 9.00 до 13.00.
Поликлиника онкологического центра областной клинической больницы.
Адрес: город Шымкент, улица Д.Курманбекова, 2.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1980677-kazahstantsev-besplatno-proveryat-na-opuholi-golovy-i-shei-30-iyulya/