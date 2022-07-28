Мужчина в США стал старейшим пациентом в мире, излечившимся от ВИЧ
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В американском штате Калифорния в медицинском центре "Город Надежды" 66-летний мужчина стал старейшим в мире пациентом, который вылечился от ВИЧ, об этом говорится на сайте медучреждения.
Ремиссия пациента произошла после трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии. ВИЧ был диагностирован у него в 1988 году.
Трансплантацию ему сделали 3,5 года назад в этой же клинике. В ремиссии мужчина находится уже 17 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии.
"На момент трансплантации ему было 63 года, и он является самым старым пациентом с ВИЧ и раком крови, перенесшим трансплантацию и достигшим ремиссии по обоим заболеваниям", – говорится в заявлении.
Пациент прожил с ВИЧ более 31 года – дольше других пациентов, которые достигли ремиссии.
Ранее американские врачи сообщили, что, возможно, впервые вылечили человека от ВИЧ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1980548-muzhchina-v-ssha-stal-stareyshim-patsientom-v-mire-izlechivshimsya-ot-vich/