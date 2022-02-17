Американские врачи сообщили, что, возможно, впервые вылечили человека от ВИЧ

Иллюстративное фото: pixabay.com

Американская исследовательская группа сообщила, что, возможно, впервые вылечила женщину от ВИЧ, передает CNBC.

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Опираясь на прошлые успехи и неудачи в области исследований лечения ВИЧ, врачи использовали передовой метод трансплантации стволовых клеток. Они ожидают, что с помощью этого способа, от болезни могут избавляться несколько десятков человек в год. Карл Диффенбах, директор отдела СПИДа в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний, одном из нескольких подразделений Национального института здравоохранения, который финансирует исследовательскую сеть, стоящую за новым исследованием, сказал, что новые положительные опыты в лечении ВИЧ дают надежду на то, что человечество когда-нибудь сможет победить эту болезнь.

Женщину, которую предположительно вылечили от ВИЧ, называют «Нью-йоркский пациент», потому что она проходила лечение в пресвитерианском медицинском центре Вейл Корнелл в Нью-Йорке. У нее был диагностирован ВИЧ в 2013 году и лейкемия в 2017 году. Процедура, которую использовали для лечения пациентки, известна как трансплантация гаплокорда. Она была разработана командой Weill Cornell для расширения возможностей лечения рака у людей со злокачественными новообразованиями в крови. Процедура состоит в том, что больному раком пересаживают пуповинную кровь, содержащую стволовые клетки, а также мощную зарождающуюся иммунную систему. Через день ему пересаживают стволовые клетки большего размера. Взрослые стволовые клетки быстро процветают, но со временем они полностью заменяются клетками пуповинной крови.

По время лечения пациентки из Нью-Йорка врачи обнаружили устойчивую к ВИЧ генетическую аномалию в пуповинной крови донора-младенца. Они соединили трансплантат этих клеток со стволовыми клетками от взрослого донора. Оба донора лишь частично соответствовали HLA женщине, но комбинация двух трансплантатов позволила прийти к положительному исходу лечения. По мнению врачей, эта процедура может помочь примерно 50 пациентам из США в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1956370-amerikanskie-vrachi-soobschili-chto-vozmozhno-vpervye-vylechili-cheloveka-ot-vich/