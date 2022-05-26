В онкоцентре Нур-Султана впервые провели органосохраняющую операцию по удалению рака языка

Хирурги на операции. Фото: facebook.com/astana.nroc

Хирурги Национального научного онкологического центра провели объемную операцию по удалению рака языка с реконструктивно-восстановительным компонентом путем микрохирургической техники, передает NUR.KZ со ссылкой на Facebook ННОЦ.

Операцию выполнила команда врачей во главе с профессором Болатом Шалабаевым, онкоэндокринологом-хирургом Дулатом Серікбайұлы и старшим ординатором сектора реконструктивно-восстановительной хирургии Бауыржаном Әнапия.

Отмечается, что подобная реконструктивно-восстановительная операция была выполнена хирургами впервые. Опухоль прорастала в дно ротовой полости.

"Бригада хирургов-онкологов первым этапом удалили шейные лимфоузлы, затем удалили часть языка вместе с опухолью и опухоль из дна ротовой полости.

В завершении, чтобы пациентка могла нормально питаться и разговаривать, а также чтобы закрыть рану в ротовой полости, из предплечья взяли участок ткани с кожей и сосудами (трансплантат)", – говорится в публикации.

В ННОЦ уточнили, что операция была осложнена тем, что хирургам нужно было сшить трансплантат с ветками сосудов сонной артерии, а диаметр сосудов составлял всего несколько миллиметров. Продолжительность операции – более 13 часов.

После операции пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии с сохранением речевой и глотательной функций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1971173-vpervye-hirurgi-onkotsentra-v-nur-sultane-proveli-organosohranyayuschuyu-operatsiyu-po-udaleniyu-raka-yazyka/