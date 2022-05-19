Казахстанцев с подозрением на рак будут принимать в больницах без очереди

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Гульнар Сарсенбаева на брифинге в СЦК рассказала о нововведениях в приеме пациентов с подозрением на рак в больницах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульнар Сарсенбаева отметила, что утвержден новый маршрут первичного онкологического пациента.

"Утвержден маршрут первичного онкологического пациента, где пациенты с подозрением на онкозаболевание консультируются и обследуются на амбулаторно-поликлиническом уровне по "зеленому коридору", то есть вне общей очередности и ограничений в течение 18 рабочих дней", - проинформировала она.

Дальнейшее подтверждение диагноза, по ее словам, проводится в течение 15 рабочих дней в онкологических центрах.

Такой подход, уверена спикер, позволит своевременно поставить первичный диагноз онкопатологии и начать лечение как можно быстрее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1970114-kazahstantsy-s-podozreniem-na-rak-budut-prinimatsya-v-bolnitsah-bez-ocheredi/