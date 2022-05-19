Ученые: Каждая шестая смерть на Земле происходит из-за загрязнений

Иллюстративное фото: Jeremy Walker / Getty Images

Грязный воздух является причиной каждой шестой смерти на планете. Такой вывод содержится в новом глобальном исследовании ученых, опубликованном в журнале Lancet. По мнению исследователей, токсичный воздух, вода и почва представляют собой "экзистенциальную угрозу для здоровья человека и планеты", передает The Guardian.

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Обзор показал, что загрязнения убивают 9 млн человек в год, что делает их причиной каждой шестой смерти на планете. Конечно, от загрязнения окружающей среды погибает намного меньше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий, ВИЧ, злоупотребления наркотиками и туберкулеза. Однако экономические потери, которые несут с собой случаи смерти от загрязнений, составляют 4,6 трлн долларов (9 млн долларов в минуту). По словам исследователей, профилактике негативного воздействия загрязнений на человека уделяется очень мало внимания в мировой новостной повестке, а финансирование социальных инициатив, связанных с этим вопросом, с 2015 года почти не увеличилось.

Смертность от токсичного воздуха и химикатов с 2000 года выросла на 66%. Исследователи заявили, что загрязнение, климатический кризис и уничтожение дикой природы являются ключевыми глобальными экологическими проблемами нашего времени. Эти проблемы неразрывно связаны между собой, и решение каждой из них принесет пользу другим.

"Загрязнение по-прежнему является самой большой угрозой существованию человека. В нашем отчете содержится призыв к массовому и быстрому переходу от всех ископаемых видов топлива к чистой возобновляемой энергии", — заявил Филип Лэндриган из Бостонского колледжа в США, ведущий автор исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1969864-uchenye-kazhdaya-shestaya-smert-na-zemle-proishodit-iz-za-zagryazneniy/