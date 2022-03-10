Умер американец, которому впервые в истории пересадили сердце свиньи

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В США умер Дэвид Беннетт, которому первому в истории успешно пересадили сердце генно-модифицированной свиньи, говорится на сайте Медицинского центра при Университете Мэриленда.

Причина смерти 57-летнего пациента не названа. По словам врачей, его состояние стало ухудшаться за несколько дней до смерти.

Операцию Беннету провели два месяца назад, эта экспериментальная операция была его единственным шансом на жизнь, поскольку на пересадку человеческого сердца он не мог рассчитывать.

После успешно проведенной операции мужчина проходил физиотерапию и проводил время с семьей.

"Беннет стал известен миллионам людей во всем мире благодаря своему мужеству и непоколебимой воле к жизни", – сказал доктор Бартли Гриффит.

Напомним, в октябре прошлого года хирурги из США также провели успешную операцию по пересадке почки свиньи человеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1959965-umer-amerikanets-kotoromu-vpervye-v-istorii-peresadili-serdtse-svini/