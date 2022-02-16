Ученые сообщили о третьем случае ремиссии ВИЧ после трансплантации стволовых клеток

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Ученые сообщили о третьем человеке с ВИЧ, у которого наступила ремиссия после пересадки стволовых клеток из пуповинной крови, передает CNN.

Третьим пациентом с ремиссией является женщина среднего возраста из США и смешанной расы. У нее спустя четыре года после диагноза ВИЧ развился острый миелоидный лейкоз.

Трансплантация стволовых клеток через кровь неродственного новорожденного была проведена в 2017 году. Спустя три года после процедуры женщина перестала принимать препараты от ВИЧ. А сейчас в ее крови не обнаружили данного вируса.

Известно, что также после лейкемии пациентка проходила курсы химиотерапии, отчего клетки ее крови были разрушены. Чтобы улучшить этот показатель, ей сделали пересадку стволовых клеток от родственника.

Ранее ученые выявили в пуповинной крови мутацию, которая делает клетки крови устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

Примечателен тот факт, что данный метод лечения наиболее эффективен для пациентов североевропейского происхождения. Но третья пациентка обозначена как представитель смешанной расы, что расширяет круг возможных реципиентов трансплантата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1956326-uchenye-soobschili-o-tretem-sluchae-remissii-vich-posle-transplantatsii-stvolovyh-kletok/