Названы симптомы появления тромба

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Врач рассказал, какие симптомы могут указывать на появление тромба, передает РИА Новости.

"Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если человеку просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу", - говорит доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

Но подобные признаки могут указывать не только на тромб, но и быть причиной корешкового синдрома с онемением конечностей. Точный диагноз может поставить только специалист.

Если выясняется, что это действительно острый тромбоз, необходимо хирургическое вмешательство. А точнее тромбоэктомия. В противном случае пациент рискует потерять конечность.

"Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами", - объяснил врач.

В некоторых случаях назначаются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1955463-nazvany-simptomy-poyavleniya-tromba/