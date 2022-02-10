Врач объяснил, как восстановить организм после ОРВИ

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Врач объяснил, как нужно восстанавливаться после заболевания ОРВИ, передает РИА Новости.

По словам врача, симптомы ОРВИ проходят в среднем через пять-семь дней. А в некоторых случаях даже через три. Тяжесть болезни и риск развития последствий зависит от того, как сразу человек начал лечиться.

"Но независимо от тяжести течения болезни, вирус истощает организм. В связи с этим даже после выздоровления может наблюдаться быстрая утомляемость, остаточные катаральные явления. Поэтому необходимо соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться", - говорит главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В свой ежедневный рацион следует добавить больше фруктов и овощей, чаще пить воду, а также витамины С, D, полноценно высыпаться, избегать физических нагрузок, чаще бывать на свежем воздухе.

Человек полностью выздоравливает за одну-две недели. Он бодр, не чувствует остаточных симптомов и слабости.

Если же спустя долгое время после выздоровления вы заметили хроническую усталость, следует обратиться к врачу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1955439-vrach-obyasnil-kak-vosstanovit-organizm-posle-orvi/