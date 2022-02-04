Онколог назвал способ выявить рак на ранней стадии

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Онколог рассказал, что нужно регулярно проверять состояние своего здоровья и ежегодно проходить скрининги, передает RT.

Особо опасным для женщин считаются рак молочной железы и шейки матки.

"Если говорить про рак шейки матки, то речь идет о визитах к гинекологу на регулярной основе и мазок на онкоцитологию, то есть не нужно ждать жалоб", - говорит старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте имени Блохина Игорь Самойленко.

Большинство случаев заболевания раком шейки матки связано с вирусом папилломы человека.

Кроме того, Самойленко посоветовал проходить раз в два года диагностику рака молочной железы. Даже если ничего не беспокоит.

Рак толстой кишки встречается и женщин, и у мужчин. Но у последних бывает чаще. Причем риск увеличивается с возрастом. Поэтому важно хотя бы раз в 10 лет после 50 лет делать колоноскопию.

Раз в год надо обязательно посещать дерматолога. А что касается курильщиков, у них высокий риск развития рака легкого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1954618-onkolog-nazval-sposob-vyyavit-rak-na-ranney-stadii/