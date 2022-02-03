Иммунотерапия Т-клетками привела к 10-летней ремиссии у пациентов с лейкемией

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В новом исследовании двое пациентов с лейкемией смогли достичь 10-летней ремиссии, передает CNN.

Ремиссия была достигнута благодаря CAR-T-клеточной терапии, при которой иммунные клетки подвергаются генетической модификации в лаборатории. При этом для борьбы с раком используется иммунная система организма человека.

Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о том, что это может быть долгосрочной терапией хронического лимфоцитарного лейкоза.

Как говорит автор исследования, иммунолог-онколог из Пенсильванского университета Карл Джун, CAR-T-клетки действительно могут вылечить пациента с лейкемией.

"CAR-T-клетки оставались обнаруживаемыми более десяти лет после инфузии с устойчивой ремиссией у обоих пациентов", - рассказали ученые.

Авторами исследования выступили специалисты из Пенсильванского университета и Института биомедицинских исследований Novartis в Кембридже, штат Массачусетс. Их труд был опубликован в научном журнале Nature.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1954367-immunoterapiya-t-kletkami-privela-k-10-letney-remissii-u-patsientov-s-leykemiey/