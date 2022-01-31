Названы неочевидные признаки повышенного уровня холестерина

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Британские врачи указали на симптомы, свидетельствующие о повышенном уровне холестерина, передает The Sun.

Нездоровое питание, злоупотребление алкогольными напитками, курение, малоподвижный образ жизни являются факторами развития повышенного уровня холестерина. В конечном итоге это приводит к опасным для жизни недугам.

К примеру, заболеванию периферических артерий (ЗПА), когда жировые отложения накапливаются и блокируют артерии.

Британские специалисты рассказали, что есть два неочевидных признака повышенного холестерина.

Во-первых, ногти на ногах стали более ломкими и без видимых причин намного медленнее растут. Если столкнулись с таким, то паниковать раньше времени не стоит, так как это может быть связано с недостатком кальция.

Во-вторых, это судороги в ступнях и голенях. А также онемение ног и изменение цвета кожи.

ЗПА может также вызывать снижение роста волос на ногах, раны или язвы, которые после проявления долго не заживают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1953877-nazvany-neochevidnye-priznaki-povyshennogo-urovnya-holesterina/