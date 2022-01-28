Moderna запустила клинические испытания вакцины против ВИЧ

Вакцина Moderna. Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Компания Moderna объявила о клинических испытаниях вакцины против ВИЧ, передает ABC News.

Об этом представители компании сообщили в четверг в Twitter.

В препарате будет использоваться та же технология, которая была применена при разработке вакцины от COVID-19 от Moderna. В испытаниях приняла участие некоммерческая организация International AIDS Vaccine Initiative (IAVI).

"Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным, и наличие новых инструментов с точки зрения иммуногенов и платформ может стать ключом к быстрому прогрессу в создании срочно необходимой эффективной вакцины против ВИЧ", - сказал доктор Марк Файнберг, президент и главный исполнительный директор IAVI.

Испытуемые уже получили первую дозу препарата в Школе медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

Почти 38 миллионов человек на планете живут с диагнозом ВИЧ или вирусом иммунодефицита человека.

В разрабатываемом препарате используется мРНК, которая обручает клетки производить запускающие иммунный ответ белки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1953424-moderna-zapustila-klinicheskie-ispytaniya-vaktsiny-protiv-vich/