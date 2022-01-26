Врач рассказал, как восстанавливаются легкие бросивших курить

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Хирург рассказал, как восстанавливаются легкие людей, бросивших курить, передает Прайм.

Даже если полностью восстановить легкие после отказа от курения не всегда возможно, можно значительно улучшить их состояние. Это зависит от состояния здоровья, продолжительности курения.

Легкие способны самоочищаться. И позитивные изменения после отказа от курения видно уже сразу.

"Уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление. В течение первого дня уровень угарного газа в крови снижается, а уровень кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов", - говорит торакальный хирург Евгений Зинченко.

В течение 2-12 недель улучшаются показатели функции легких, снижается одышка и кашель, улучшается кровообращение.

"Кроме того, в течение шести-девяти месяцев реснички слизистой оболочки бронхов, выводящие слизь из легких, снова получают способность очищать легкие, снижая риск инфекции", - утверждает Зинченко.

К концу первого года наполовину уменьшается риск инсульта и сердечного приступа. А через 10 лет риск развития рака снижается в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1952985-vrach-rasskazal-kak-vosstanavlivayutsya-legkie-brosivshih-kurit/