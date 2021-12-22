Врач перечислил симптомы обморожения и способы его избежать

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Специалист назвал симптомы обморожения и рассказал, как одеваться в морозы, передает РИА Новости.

"Симптомы переохлаждения - пониженная температура тела, бледность кожных покровов, нарушение сознания, невнятная речь, нарушение координации", - говорит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он добавил, что при появлении таких симптомов следует укрыть человека в теплом месте и обратиться к врачу.

Признаками обморожения являются покалывание или пощипывание на определенных участках тела, а также потеря чувствительности в этих местах.

При этом растирать место обморожения нельзя, так как это только травмирует кожу. Еще опасно опускать поврежденные конечности в горячую воду. Это может привести к некрозу.

Тяжельников посоветовал одеваться в морозную погоду тщательно, чтобы не было открытых щелей для проникновения холодного воздуха. Для этого шею и лицо прикрывать шарфом, надевать варежки или перчатки, а шапкой закрывать уши. Одеваться многослойно.

"В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов. Они лучше сохраняют тепло", - объяснил специалист.

Зимнюю обувь нужно покупать на толстой подошве и свободную, чтобы надевать носки и не сдавливать при этом ноги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1947927-vrach-perechislil-simptomy-obmorozheniya-i-sposoby-ego-izbezhat/