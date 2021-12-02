Кардиолог назвал предвестников тромбоза

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Кардиолог рассказал о предвестниках тромбоза, передает Москва 24.

Тромбоз может быть венозным или артериальным. При этом человек нередко чувствует посинение или побеление конечностей.

"Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной", - говорит кардиолог и заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

В группу риска входят люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. В случае с аритмией тромбы могут попасть в сердце и легкие. После этого человек нередко сталкивается с тромбоэмболией легочной артерии, мозговым инсультом или инфарктом миокарда.

К тромбозам могут привести травмы рук и нижних конечностей. А также коронавирусная инфекция.

"Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, и это способно привести к инфаркту, то есть там хождение не нужно, надо вызывать врача к себе на дом", - сказал врач.

В таких случаях следует сразу вызывать врача.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1944905-kardiolog-nazval-predvestnikov-tromboza/