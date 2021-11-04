Китайские врачи открыли способ лечения рака паразитами

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Международная группа ученых рассказала о способе лечения онкологических заболеваний, передает News Medical.

Паразит Toxoplasma gondii наиболее опасен во время беременности. Так как может вызвать аномалии плода или даже его смерть. Также встречается у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Ученые Университета Нинбо, Сельскохозяйственного университета Шаньси и Университета Ноттингема заявили, что им можно лечить раковые опухоли.

Паразит имеет способность вырабатывать белки, которые могут противодействовать иммунитету злокачественных образований.

Ученые ввели в раковые клетки мышей выведенный штамм Toxoplasma gondii. После укола иммунный ответ клеток мышей активизировался. Впоследствии рост новообразований замедлился, а выживаемость повысилась.

"Заметное уменьшение размера опухоли и значительное улучшение выживаемости мышей, получивших эту новую комбинационную терапию, являются многообещающими, но их следует интерпретировать с осторожностью, поскольку необходимы дальнейшие исследования", - говорит доктор Хани Эльшейха из Ноттингемского университета.

Авторы исследования надеются, что это в будущем поможет в лечении некоторых онкологических заболеваний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1940533-kitayskie-vrachi-otkryli-sposob-lecheniya-raka-parazitami/