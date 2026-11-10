Замена животного белка на растительный в рационе ускоряет похудение эффективнее средиземноморской диеты

Отказ от мяса и молочных продуктов в пользу растительного белка помог сбросить шесть килограммов за 16 недель, тогда как средиземноморская диета не показала снижения веса у участников, пишет Medical News Today.

Ученые выяснили, что качественный источник белка в рационе имеет решающее значение для успешного снижения веса, опережая по значимости его общее количество. Результаты вторичного анализа рандомизированного перекрестного клинического исследования опубликованы в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health. Специалисты изучили данные 62 взрослых добровольцев с избыточным весом, которые поочередно придерживались обезжиренной веганской диеты и традиционного средиземноморского рациона на протяжении 16 недель с четырехнедельным перерывом между ними.

Переход на растительное питание привел к потере в среднем около шести килограммов (13 фунтов), несмотря на общее сокращение суточного объема потребляемого протеина с 80 до 46 граммов. Веганское меню включало бобовые, чечевицу, тофу, цельные злаки, овощи и фрукты при полном исключении животных продуктов и масел. При этом средиземноморская диета по протоколу PREDIMED с рыбой, птицей и оливковым маслом сохранила потребление белка на уровне 73 граммов в день, однако вовсе не привела к статистически значимому снижению массы тела.

Ведущий автор работы доктор Хана Кахлеова подчеркнула, что замена мяса на бобовые дает выраженный метаболический эффект. Дополнительно исследователи выявили связь между похудением и снижением уровней четырех аминокислот: изолейцина, лизина, метионина и тирозина, преобладающих в животной пище.

Впрочем, эксперты отмечают, что средиземноморский рацион остается предпочтительным для пожилых людей с риском саркопении и пациентов с высоким уровнем триглицеридов.

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