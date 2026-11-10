Поздний отход ко сну и ночные перекусы разрушают кишечник и провоцируют риск метаболических заболеваний

Ученые выяснили, что поздний режим сна и ночные приемы пищи нарушают работу кишечного барьера и усиливают воспаление, повышая риск диабета и болезней сердца у людей с ожирением, пишет News Medical.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне (UTHealth Houston) установили прямую связь между привычкой поздно ложиться спать, ночным питанием, состоянием кишечника и метаболическими нарушениями. Результаты научной работы, опубликованной в журнале iScience, объясняют причины системного воспаления у людей с лишним весом. Руководителем проекта выступил профессор и директор исследовательского центра гастроэнтерологии Медицинской школы Макговерна Фараз Бишехсари.

Ученые проанализировали суточные поведенческие привычки взрослых пациентов с ожирением, разделив их по хронотипу на "сов" и "жаворонков", а также оценив время приема пищи. Выяснилось, что участники с поздним хронотипом имели значительно больше факторов метаболического синдрома - комплекса симптомов, многократно увеличивающих угрозу инсульта, патологий сердца и диабета второго типа. Максимальный метаболический риск зафиксирован у тех, кто совмещал поздний отход ко сну с регулярными ночными перекусами.

Для оценки реакции организма авторы создали специальную метаболическо-воспалительную шкалу. Анализ показал, что у пациентов из группы риска нарушается целостность эпителия и развивается синдром так называемого дырявого кишечника. В этом состоянии вещества из просвета кишки проникают в общий кровоток, провоцируя хроническое системное воспаление. При этом микробиомная терапия помогла укрепить защитный барьер за счет увеличения численности полезных бактерий, вырабатывающих короткоцепочечные жирные кислоты. По словам Бишехсари, коррекция времени питания и биологических ритмов открывает новые пути профилактики тяжелых патологий.

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