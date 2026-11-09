Более чистый воздух в спальне может снизить скачки сахара в крови

Очистка воздуха в спальне во время ночного сна помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом, пишет портал News-Medical.

Ученые из медицинского центра NYU Langone Health провели первое подобное исследование на людях. В эксперименте приняли участие более 150 добровольцев с преддиабетом - пограничным состоянием, при котором сахар уже выше нормы, но диабет еще не развился.

Участников разделили на две группы: в течение месяца одни спали в комнатах с работающими HEPA-фильтрами, а другие - с приборами-пустышками, которые создавали видимость работы, но не очищали воздух.

Настоящие фильтры снизили концентрацию мелких вредных частиц в спальнях на 36 процентов. В результате у участников из первой группы суточные колебания уровня сахара уменьшились почти на 8 процентов.

Кроме того, чистый воздух помог сгладить утренние скачки глюкозы после завтрака: ее пиковые значения снизились на 13 процентов, а общий объем избыточного сахара в крови после еды упал на 17 процентов.

Авторы работы подчеркнули, что загрязненный воздух вредит не только легким, но также сердцу и обмену веществ. Попадая в кровоток, микрочастицы вызывают воспалительные процессы.

Исследователи планируют продолжить проект, чтобы выяснить, способна ли регулярная фильтрация воздуха предотвратить развитие диабета и снизить риски инфаркта или инсульта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.