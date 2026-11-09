Дефицит белка в пище вынуждает организм переедать: ученые объяснили связь ультраобработанных блюд и ожирения

Снижение доли белка в рационе заставляет человека потреблять больше жиров и углеводов ради закрытия физиологической потребности в аминокислотах, показал научный обзор, пишет News Medical.

Гипотеза белкового левериджа, сформированная в 2005 году, связывает глобальный рост ожирения с питанием, богатым ультраобработанной пищей. Согласно эволюционной концепции, система аппетита строго нацелена на получение нормы белка. Если промышленные продукты разбавлены углеводами, организм бессознательно увеличивает общую калорийность рациона, стремясь компенсировать нужный объем протеина.

Эксперименты на людях подтверждают этот механизм: снижение доли белка с 15% до 10% от суточной энергии привело к росту потребления калорий на 12% всего за четыре дня. Масштабное исследование с участием 9 042 взрослых жителей США продемонстрировало, что у любителей глубоко переработанных блюд доля белка падала с 18,2% до 13,3%, а общее количество потребляемых калорий росло при неизменном абсолютном объеме протеина.

Белок запускает выработку пептидов насыщения PYY, CCK и GLP-1, одновременно снижая уровень гормона голода грелина. Кроме того, при нехватке белка печень вырабатывает гормон FGF21, который подает мозгу сигнал искать белковую пищу. Усвоение протеина энергозатратно: на пищевой термогенез уходит от 20% до 30% его калорий против 5-10% у углеводов.

Для контроля веса важна не только плотность белка, но и набор незаменимых аминокислот. Растительные белки можно комбинировать, дополняя зерновые бобовыми. Пожилым людям требуется больше протеина для преодоления анаболической резистентности мышц. Метаанализ 28 испытаний показал, что повышение белка безопасно для функции почек у здоровых людей.

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