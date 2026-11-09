Разнообразие растительной пищи в рационе связали с защитой от дефицита витаминов и рисков для здоровья

Ученые выяснили, что употребление большого числа видов растений помогает закрыть потребность в питательных веществах, однако прямое влияние биоразнообразия на болезни требует изучения, пишет News Medical.

Традиционные рекомендации по питанию долгие годы делали упор на объем порций и баланс базовых пищевых групп. Однако исследователи обращают все больше внимания на видовое богатство рациона (Dietary Species Richness). Этот показатель фиксирует количество уникальных видов растений и животных на тарелке без жестких требований к минимальному объему каждого из них. Как отмечают специалисты, человек может удвоить потребление овощей, но ограничиться всего двумя-тремя привычными культурами, что не улучшит видовое разнообразие.

Включение в рацион широкого спектра растительных культур позволяет организму получать обширный набор витаминов, минералов и фитохимических соединений. Анализ данных более 6,2 тысячи женщин и маленьких детей из сельских районов семи стран с низким и средним уровнем дохода показал, что высокое разнообразие видов связано с достаточным уровнем витаминов A, C, фолатов, кальция, железа и цинка. Кроме того, растительные волокна и полифенолы служат субстратом для кишечного микробиома, способствуя выработке короткоцепочечных жирных кислот, важных для иммунитета.

Наблюдения в рамках крупной европейской когорты также выявили связь: каждые десять дополнительных видов продуктов в годовом меню ассоциировались со снижением общей смертности и риска развития рака ЖКТ. В то же время ученые подчеркивают, что эти выводы носят наблюдательный характер. Простое увеличение числа видов не отменяет необходимости контролировать порции, калорийность, а также количество соли и сахара в пище.

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