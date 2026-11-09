Препараты от ожирения и диабета могут защитить память и когнитивные функции мозга

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Здоровье
      Провели подряд дней с нами
      Елена Антипина
      Шеф-редактор

      Препараты от ожирения и диабета могут защитить память и когнитивные функции мозга

      Опубликовано:

      Укол в живот
      Укол в живот. Фото: Olena Malik/Getty Images

      Лекарства для терапии диабета и ожирения способны защитить память и внимание, выяснили ученые из Гетеборгского и Копенгагенского университетов, пишет News Medical.

      Популярные препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1, такие как семаглутид и тирзепатид, широко применяются в терапии сахарного диабета второго типа и ожирения. Однако эти средства влияют и на ключевые биологические процессы в центральной нервной системе. Исследователи из Гетеборгского и Копенгагенского университетов в обзорной статье для Science обобщили существующие научные данные и пришли к выводу, что медикаменты могут открыть путь к принципиально новым подходам к защите когнитивных способностей человека.

      Опыты на животных подтверждают позитивное воздействие препаратов класса GLP-1 на память и способность к обучению. В то же время результаты исследований с участием людей остаются неоднородными. Анализ историй болезней связал прием таких лекарств со снижением риска развития деменции у пациентов с диабетом второго типа, но прямая причинно-следственная связь пока не доказана. Кроме того, в клинических испытаниях EVOKE и EVOKE+ компании Novo Nordisk семаглутид изменил биологические маркеры, но не замедлил прогрессирование ранней болезни Альцгеймера.

      Несмотря на это, авторы подчеркивают: препараты могут быть эффективны для других групп пациентов. Люди с метаболическими нарушениями и избыточным весом часто страдают от снижения концентрации, ухудшения планирования и замедления обработки информации. По словам ведущего автора работы Стины Берчерс, важно понять, помогает ли терапия сохранить когнитивные способности, если начинать ее до появления выраженных нарушений. Руководитель научной группы Кристоффер Клемменсен добавил, что разделение прямого и косвенного влияния лекарств на мозг позволит создать специализированные препараты для защиты когнитивных функций. Ученые также призывают учитывать риски быстрой потери мышечной массы у пожилых людей.

      *Важная информация: данный материал носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством к действию. Препараты на основе семаглутида и других агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) – это серьезные рецептурные лекарственные средства, которые имеют широкий спектр противопоказаний и побочных эффектов. Применение данных медикаментов без назначения специалиста может нанести тяжелый вред вашему здоровью. Перед началом любого лечения или приемом препаратов обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным лечащим врачом.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram