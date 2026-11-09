Препараты от ожирения и диабета могут защитить память и когнитивные функции мозга

Лекарства для терапии диабета и ожирения способны защитить память и внимание, выяснили ученые из Гетеборгского и Копенгагенского университетов, пишет News Medical.

Популярные препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1, такие как семаглутид и тирзепатид, широко применяются в терапии сахарного диабета второго типа и ожирения. Однако эти средства влияют и на ключевые биологические процессы в центральной нервной системе. Исследователи из Гетеборгского и Копенгагенского университетов в обзорной статье для Science обобщили существующие научные данные и пришли к выводу, что медикаменты могут открыть путь к принципиально новым подходам к защите когнитивных способностей человека.

Опыты на животных подтверждают позитивное воздействие препаратов класса GLP-1 на память и способность к обучению. В то же время результаты исследований с участием людей остаются неоднородными. Анализ историй болезней связал прием таких лекарств со снижением риска развития деменции у пациентов с диабетом второго типа, но прямая причинно-следственная связь пока не доказана. Кроме того, в клинических испытаниях EVOKE и EVOKE+ компании Novo Nordisk семаглутид изменил биологические маркеры, но не замедлил прогрессирование ранней болезни Альцгеймера.

Несмотря на это, авторы подчеркивают: препараты могут быть эффективны для других групп пациентов. Люди с метаболическими нарушениями и избыточным весом часто страдают от снижения концентрации, ухудшения планирования и замедления обработки информации. По словам ведущего автора работы Стины Берчерс, важно понять, помогает ли терапия сохранить когнитивные способности, если начинать ее до появления выраженных нарушений. Руководитель научной группы Кристоффер Клемменсен добавил, что разделение прямого и косвенного влияния лекарств на мозг позволит создать специализированные препараты для защиты когнитивных функций. Ученые также призывают учитывать риски быстрой потери мышечной массы у пожилых людей.

*Важная информация: данный материал носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством к действию. Препараты на основе семаглутида и других агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) – это серьезные рецептурные лекарственные средства, которые имеют широкий спектр противопоказаний и побочных эффектов. Применение данных медикаментов без назначения специалиста может нанести тяжелый вред вашему здоровью. Перед началом любого лечения или приемом препаратов обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным лечащим врачом.

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