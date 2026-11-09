Природный белок зубов может открыть путь к регенеративным методам лечения в современной стоматологии

Исследователи из Иллинойсского университета в Чикаго изучают белок, способный восстанавливать ткани зуба при повреждениях и воспалении, пишет News Medical.

Ученые под руководством профессора кафедры биологии полости рта Энн Джордж получили грант в размере 1,2 миллиона долларов от Национального института стоматологических и краниофациальных исследований при Национальных институтах здоровья США. Проект направлен на детальное изучение фосфофорина дентина - кислого белка, который играет ключевую роль в минерализации дентина, составляющего основную массу зуба.

Авторы работы стремятся понять, как этот белок защищает одонтобласты и стволовые клетки пульпы от стресса, вызванного высокой концентрацией кальция. Центральное место в проекте занимает изучение аутофагии - процесса утилизации поврежденных клеточных компонентов. Ученые предполагают, что белок помогает клеткам пульпы выживать при воспалениях и травмах, сохраняя их способность формировать здоровые ткани зуба.

Текущие стоматологические методы сводятся к высверливанию кариозных полостей и установке синтетических пломб, из-за чего зуб перестает быть полностью живым. Исследователи планируют использовать фосфофорин дентина в специальных каркасах, чтобы стимулировать естественное восстановление дентина прямо внутри полости. Это позволит остановить развитие кариеса и сохранить жизнеспособность зуба. Проект объединит испытания на стволовых клетках пульпы человека и лабораторных животных. Работа развивает многолетние исследования профессора Джордж в области биоминерализации, которые ведутся с 1998 года.

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