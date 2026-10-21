Ученые установили связь между десятью популярными диетами и замедлением биологического старения
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Исследователи доказали, что правильное питание помогает сохранить молодость на молекулярном уровне, пишет ScienceDaily.
Ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) выяснили, что соблюдение различных вариантов здорового питания связано с замедлением биологического старения. В ходе исследования специалисты изучили 10 популярных рационов, среди которых скандинавская, средиземноморская, растительная и диета DASH. Результаты работы были опубликованы в научном журнале "Nature Communications".
В исследовании приняли участие около 7500 человек. Сначала авторы проанализировали данные 6470 участников Рейнского исследования в Бонне, а затем подтвердили выводы на выборке из 1034 человек из исследования "EPIC-Potsdam". Биологический возраст оценивался с помощью анализа метилирования ДНК по 850 тысячам точек генома. Результаты показали, что следование любому из 10 типов питания замедляет старение клеток.
Как отметила ведущий автор исследования Джулиана Таварес, более 70% биологических путей, связанных с метаболизмом и клеточной коммуникацией, оказались общими для всех рассмотренных диет. В то же время отдельные рационы показали специфические эффекты: диета DASH была связана с поддержкой сердечно-сосудистой системы, а диета MIND — с функциями памяти. Исследователи подчёркивают, что единого идеального рациона не существует, поэтому каждый человек может выбрать подходящий вариант.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2445549-uchenye-ustanovili-svyaz-mezhdu-desyatyu-populyarnymi-dietami-i-zamedleniem-biologicheskogo-stareniya/
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