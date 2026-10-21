Ученые установили связь между десятью популярными диетами и замедлением биологического старения

Исследователи доказали, что правильное питание помогает сохранить молодость на молекулярном уровне, пишет ScienceDaily.

Ученые из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) выяснили, что соблюдение различных вариантов здорового питания связано с замедлением биологического старения. В ходе исследования специалисты изучили 10 популярных рационов, среди которых скандинавская, средиземноморская, растительная и диета DASH. Результаты работы были опубликованы в научном журнале "Nature Communications".

В исследовании приняли участие около 7500 человек. Сначала авторы проанализировали данные 6470 участников Рейнского исследования в Бонне, а затем подтвердили выводы на выборке из 1034 человек из исследования "EPIC-Potsdam". Биологический возраст оценивался с помощью анализа метилирования ДНК по 850 тысячам точек генома. Результаты показали, что следование любому из 10 типов питания замедляет старение клеток.

Как отметила ведущий автор исследования Джулиана Таварес, более 70% биологических путей, связанных с метаболизмом и клеточной коммуникацией, оказались общими для всех рассмотренных диет. В то же время отдельные рационы показали специфические эффекты: диета DASH была связана с поддержкой сердечно-сосудистой системы, а диета MIND — с функциями памяти. Исследователи подчёркивают, что единого идеального рациона не существует, поэтому каждый человек может выбрать подходящий вариант.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.