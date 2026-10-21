Как безалкогольные напитки влияют на мозг: система вознаграждения, ритуалы и ожидания

Исследователи выяснили, как безалкогольные альтернативы активируют систему вознаграждения мозга и влияют на наше самочувствие, пишет News Medical.

Научный обзор на портале News-Medical раскрывает нейробиологические механизмы воздействия безалкогольных напитков на организм. Вкус и запах безалкогольного пива способны стимулировать выброс дофамина в правый вентральный стриатум в объемах, сопоставимых с реакцией на обычный алкоголь. Этот эффект обусловлен условными рефлексами и ожиданием награды, которые формируются у человека годами.

Исследования МРТ показали, что даже само ожидание употребления алкоголя при его фактическом отсутствии меняет функциональную связанность прилежащего ядра и префронтальной коры мозга. Подобный эффект плацебо помогает снизить уровень стресса и вызывает чувство расслабления. Сохранение привычных социальных ритуалов и внешнего вида напитков удовлетворяет психологическую потребность в социальной интеграции без токсического воздействия этанола.

При этом ученые предупреждают о рисках. Для людей с алкогольной зависимостью сенсорные триггеры безалкогольных напитков могут усилить тягу и спровоцировать рецидив. Кроме того, растительные экстракты и флавоноиды (например, кверцетин), добавляемые в напитки для имитации вкуса, могут подавлять ферменты печени и вступать в опасные взаимодействия с лекарственными препаратами.

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