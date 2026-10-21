Ученые оценили влияние традиционной японской диеты на долголетие и заболеваемость

Японский тип питания снижает общую смертность, однако соленые продукты повышают риск рака желудка, пишет News Medical.

Исследователи опубликовали в журнале "Advances in Nutrition" систематический обзор 37 работ, посвященный влиянию японского типа питания на здоровье. Традиционный рацион включает рис, соевые продукты, морепродукты, суп мисо, зеленый чай, овощи, морские водоросли и соления. Анализ данных подтвердил, что строгое следование японской диете связано со снижением общей смертности и риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время авторы обратили внимание на различия между рационными моделями. Традиционный вариант с высоким содержанием супа мисо, солений и соленой рыбы показал связь с повышенным риском развития рака желудка из-за избытка натрия. В то же время "здоровый" японский рацион, включающий современные растительные продукты, показал защитный эффект. Продольные исследования также выявили связь японской диеты со снижением риска развития деменции и функциональной инвалидности.

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