Ученые оценили влияние традиционной японской диеты на долголетие и заболеваемость
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Японский тип питания снижает общую смертность, однако соленые продукты повышают риск рака желудка, пишет News Medical.
Исследователи опубликовали в журнале "Advances in Nutrition" систематический обзор 37 работ, посвященный влиянию японского типа питания на здоровье. Традиционный рацион включает рис, соевые продукты, морепродукты, суп мисо, зеленый чай, овощи, морские водоросли и соления. Анализ данных подтвердил, что строгое следование японской диете связано со снижением общей смертности и риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
В то же время авторы обратили внимание на различия между рационными моделями. Традиционный вариант с высоким содержанием супа мисо, солений и соленой рыбы показал связь с повышенным риском развития рака желудка из-за избытка натрия. В то же время "здоровый" японский рацион, включающий современные растительные продукты, показал защитный эффект. Продольные исследования также выявили связь японской диеты со снижением риска развития деменции и функциональной инвалидности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2445543-uchenye-ocenili-vliyanie-tradicionnoy-yaponskoy-diety-na-dolgoletie-i-zabolevaemost/
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