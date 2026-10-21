Вид и способ обработки рыбы влияют на показатель долголетия

Японские исследователи выяснили, что умеренное потребление морепродуктов снижает риск смертности, пишет News-Medical.

Ученые проанализировали данные 90 944 участников масштабного исследования "Japan Public Health Center-based Prospective Study" (JPHC Study). Наблюдение за жителями Японии в возрасте от 40 до 69 лет продолжалось в среднем 20,8 года. За время наблюдения скончались 26 976 участников. Результаты работы, опубликованные в журнале "The Journal of Nutrition", показали, что ключевую роль играют сорта рыбы и способы ее приготовления.

У женщин умеренное потребление морепродуктов (около 100 граммов в день) оказалось связано со снижением общей смертности, а также смертности от ишемического инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдаемый эффект исследователи связывают с рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, сардины), и использованием несоленых продуктов.

У мужчин общее количество морепродуктов не показало связи с общей смертностью. Однако потребление несоленой рыбы и моллюсков было ассоциировано со снижением риска смерти от цереброваскулярных заболеваний. Соленые и сушеные рыбные продукты, содержащие большое количество натрия, не продемонстрировали аналогичной пользы для здоровья.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших изысканий для уточнения выявленных различий между мужчинами и женщинами.

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