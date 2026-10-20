Ученые выяснили, что 3000 шагов в день замедляют болезнь Альцгеймера

Ежедневная пешая прогулка снижает скорость накопления опасных белков в мозге и почти вдвое замедляет ухудшение памяти у пожилых людей, пишет ScienceDaily.

Исследователи в течение 9-11 лет наблюдали за тремя сотнями пожилых людей с ранними признаками болезни Альцгеймера. Наблюдения показали, что умеренная физическая активность не влияет на амилоидные бляшки, но существенно снижает накопление вредного тау-белка. Именно этот белок отвечает за разрушение нейронных связей и потерю бытовых навыков.

Первые изменения в тканях мозга фиксировались уже при 3000 шагах в день - это около 30 минут ходьбы в обычном темпе. Наилучший результат ученые заметили на отметке от 5000 до 7500 шагов, после чего эффект выравнивался. Это означает, что популярный ориентир в 10 000 шагов не является обязательным для защиты нервной системы.

Специалисты объясняют этот эффект несколькими факторами. Нагрузка стимулирует кровообращение и выработку гормона иризина, который вырабатывается мышцами и снижает воспалительные процессы в тканях мозга. Авторы работы подчеркивают, что даже людям с уже диагностированным заболеванием полезно больше двигаться и бывать на свежем воздухе.

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