Могут ли фисташки улучшить сон: что говорят результаты последних исследований ученых

Новый научный обзор оценил влияние триптофана и фитомелатонина в фисташках на качество сна, но выводы пока неоднозначны, пишет Medical News Today.

Американские исследователи изучили состав фисташек и их потенциальную способность улучшать сон человека. Результаты научного обзора были опубликованы в журнале Nutrition Research Reviews.

Внимание специалистов привлекло наличие в орехах триптофана и фитомелатонина - веществ, участвующих в регуляции циклов сна и бодрствования. Одна порция фисташек весом 28,3 грамма содержит около 71 миллиграмма триптофана, а также магний и витамин B6, которые помогают синтезировать серотонин и мелатонин. Однако эксперты отмечают, что такого количества компонентов может быть недостаточно для ощутимого изменения качества или продолжительности отдыха.

"Фисташки привлекательны для исследований сна, поскольку сочетают в себе сразу несколько питательных веществ и растительных соединений в одном цельном продукте", - заявила старший автор обзора и директор Центра передового опыта в области исследований сна Колумбийского университета Мари-Пьер Сен-Онж.

Инженер-генетик Лондонского института регенеративной медицины Шебнем Унлюишлер добавила, что фисташки не являются эксклюзивным лидером по концентрации триптофана в сравнении с индейкой или тыквенными семечками. Кроме того, содержание фитомелатонина в орехах сильно варьируется - от 0,074 до 18,7 микрограмма на порцию. Ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимо провести рандомизированные контролируемые клинические испытания.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.