Могут ли фисташки улучшить сон: что говорят результаты последних исследований ученых
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Новый научный обзор оценил влияние триптофана и фитомелатонина в фисташках на качество сна, но выводы пока неоднозначны, пишет Medical News Today.
Американские исследователи изучили состав фисташек и их потенциальную способность улучшать сон человека. Результаты научного обзора были опубликованы в журнале Nutrition Research Reviews.
Внимание специалистов привлекло наличие в орехах триптофана и фитомелатонина - веществ, участвующих в регуляции циклов сна и бодрствования. Одна порция фисташек весом 28,3 грамма содержит около 71 миллиграмма триптофана, а также магний и витамин B6, которые помогают синтезировать серотонин и мелатонин. Однако эксперты отмечают, что такого количества компонентов может быть недостаточно для ощутимого изменения качества или продолжительности отдыха.
"Фисташки привлекательны для исследований сна, поскольку сочетают в себе сразу несколько питательных веществ и растительных соединений в одном цельном продукте", - заявила старший автор обзора и директор Центра передового опыта в области исследований сна Колумбийского университета Мари-Пьер Сен-Онж.
Инженер-генетик Лондонского института регенеративной медицины Шебнем Унлюишлер добавила, что фисташки не являются эксклюзивным лидером по концентрации триптофана в сравнении с индейкой или тыквенными семечками. Кроме того, содержание фитомелатонина в орехах сильно варьируется - от 0,074 до 18,7 микрограмма на порцию. Ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимо провести рандомизированные контролируемые клинические испытания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2444880-mogut-li-fistashki-uluchshit-son-chto-govoryat-rezultaty-poslednih-issledovaniy-uchenyh/
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