Ультрапереработанные продукты оказались связаны с риском поражения мозга у здоровых взрослых
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Ученые выяснили, что рацион с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов может вызывать повреждения сосудов мозга еще до появления первых симптомов, пишет Medical News Today.
Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и скрытыми изменениями в головном мозге. В проекте приняли участие почти 9000 здоровых канадцев в возрасте от 35 до 69 лет без сердечно-сосудистых заболеваний. У участников с наибольшим потреблением такой пищи вероятность обнаружения повреждений мелких сосудов мозга на МРТ была на 40% выше, чем у тех, кто ел ее меньше всего. Среди женщин этот показатель оказался почти в два раза выше.
Ученые подчеркивают, что гиперинтенсивность белого вещества и тихие инфаркты мозга являются маркерами цереброваскулярных нарушений. В будущем они повышают риск инсульта, снижения памяти и когнитивных функций. При этом изменения в тканях происходят до появления заметных проблем с мышлением.
"Особенно примечательно то, что эти связи наблюдались у относительно здорового населения среднего возраста", - отметил Рассел де Соуза из Института исследований здоровья населения при Университете Макмастера в Гамильтоне.
Эксперты отмечают, что ультрапереработанная пища часто вытесняет из рациона овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. При этом исследователи пока не утверждает прямую причинно-следственную связь, подчеркивая необходимость дальнейших наблюдений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2444871-ultrapererabotannye-produkty-okazalis-svyazany-s-riskom-porazheniya-mozga-u-zdorovyh-vzroslyh/
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